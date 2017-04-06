Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»
Бородач с фотографий из метро Петербурга оказался капитаном ВДВ
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Победительница конкурса «Мисс Мира 2009» стала мэром ГибралтараРяд СМИ назвал ее «самым красивым мэром в мире»
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Евгений Плющенко: Сотникова готова пахать, я в нее верю
Дубль Азара принёс «Челси» победу над «Манчестер Сити» в АПЛ
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
"Измождённые селёдки": жена Николаева оскорбила коллег мужа
Выжившая в теракте женщина сказала, что ее спасло
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
9В тени стены
9Индуистский Новый год
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
06:12 (мск), источник: ДЕЙТА

Старшеклассниц Владивостока приглашают в роддом

Урок здоровья для старшеклассниц пройдет в роддоме № 3, об этом сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Школьницы Первомайского района примут участие в уроке здоровья, приуроченном ко Всемирному дню здоровья, который проведут для них специалисты роддома № 3. Мероприятие пройдет под лозунгом «Давай поговорим» и будет посвящено физическому и душевному благополучию человека.

Специалисты учреждения помогут школьницам разобраться в происходящих с ними физиологических изменениях, расскажут, на что необходимо обращать внимание и какой образ жизни следует считать здоровым.

Как рассказали медики, общение со школьницами позволяет им не просто донести информацию по вопросам сохранения здоровья, а услышав от самих девочек, что их волнует больше всего, помочь им.

Мероприятие пройдет 7 апреля в конференц-зале женской консультации КГБУЗ «ВКРД № 3». Начало в 11 часов.

Ирина Петрова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Члены мясной ОПГ задержаны в Приморье
Тиллерсон: России следует отказаться от поддержки Асада
Вашингтон сокращает помощь Украине
Госдума не будет проводить проверку расследования о Медведеве
Встречи депутатов с народом могут быть приравнены к митингам
Трамп: «Мы уничтожим ИГ и защитим цивилизацию»
Тринадцать пострадавших в ДТП под Рязанью остаются в больнице
В Литве ограничат просмотр российского телеканала
Спорт
Первым финалистом Кубка России стал «Локомотив» 2 мая в Сочи подопечные Юрия Семина встретятся в решающем поединке турнира с победителем матча «Урал» — «Рубин»
Авто
Nissan разработал «идеальный семейный внедорожник» Nissan представляет новую специальную версию внедорожника X-Trail, которая будет выпущена ограниченным тиражом
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь