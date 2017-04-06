Старшеклассниц Владивостока приглашают в роддом

Школьницы Первомайского района примут участие в уроке здоровья, приуроченном ко Всемирному дню здоровья, который проведут для них специалисты роддома № 3. Мероприятие пройдет под лозунгом «Давай поговорим» и будет посвящено физическому и душевному благополучию человека.

Специалисты учреждения помогут школьницам разобраться в происходящих с ними физиологических изменениях, расскажут, на что необходимо обращать внимание и какой образ жизни следует считать здоровым.

Как рассказали медики, общение со школьницами позволяет им не просто донести информацию по вопросам сохранения здоровья, а услышав от самих девочек, что их волнует больше всего, помочь им.

Мероприятие пройдет 7 апреля в конференц-зале женской консультации КГБУЗ «ВКРД № 3». Начало в 11 часов.

Ирина Петрова.