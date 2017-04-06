Старшеклассниц Владивостока приглашают в роддом
Урок здоровья для старшеклассниц пройдет в роддоме № 3, об этом сообщает ИА «Дейта».
Урок здоровья для старшеклассниц пройдет в роддоме № 3, об этом сообщает ИА «Дейта».
Школьницы Первомайского района примут участие в уроке здоровья, приуроченном ко Всемирному дню здоровья, который проведут для них специалисты роддома № 3. Мероприятие пройдет под лозунгом «Давай поговорим» и будет посвящено физическому и душевному благополучию человека.
Специалисты учреждения помогут школьницам разобраться в происходящих с ними физиологических изменениях, расскажут, на что необходимо обращать внимание и какой образ жизни следует считать здоровым.
Как рассказали медики, общение со школьницами позволяет им не просто донести информацию по вопросам сохранения здоровья, а услышав от самих девочек, что их волнует больше всего, помочь им.
Мероприятие пройдет 7 апреля в
Ирина Петрова.