Котлован на Большевистской: выход грунтовых вод продолжается

Специалисты мэрии Новосибирска рассчитывают, что катастрофы не произойдет — укрепление дренирующей системы позволит стабилизировать ситуацию и ликвидировать огромную трещину в дорожном полотне ул. Большевистской. О принятых мерах отчитались специалисты профильных департаментов мэрии в ходе совещания пятого апреля.

Напомним, что в весенний паводковый период 2017 года увеличилась трещина в дорожном полотне одной из самых оживленных магистралей Новосибирска — улицы Большевистской, которая образовалась еще осенью прошлого года вдоль границы стройплощадки МФК «Снежная миля».

27 марта представитель компании-застройщика сообщил журналистам о проведении работ, которые позволят решить проблему просадки грунта и разрушения дорожного полотна на Большевистской. Создав дренирующую систему, строители отводят воду, выходящую в котлован, направляя ее в ливневую канализацию. Процесс вымывания грунта, по словам застройщика, остановлен.

— В результате инженерно-геологического анализа ситуации мы выяснили, что основной причиной подвижки грунтового массива является выход грунтовых вод, сопровождающийся суффозией частиц грунта, — сказал на совещании в мэрии директор МУП «УЗСПТС» Александр Мысик. — Мы выявили зону аварийного участка на глубине от 9 до 13 метров, где есть некоторые зоны разуплотнения грунта. Они и привели к деформации грунтового массива и дорожного полотна.

После доклада главы МУП «УЗСПТС» о результатах гидрологических исследований мэр Новосибирска поинтересовался, не произойдет ли мы ухудшения ситуации после весеннего таяния. На что получил ответ, что на сегодня угрозы катастрофического разрушения объекта нет.

— Крепление котлована будет закончено в полном объеме шестого апреля, параллельно мы приступили к капитальному ремонту дорожного покрытия Большевистской, — сказал Александр Мысик. Мэр города выразил надежду, что к 22 апреля дорога будет открыта в полном объеме. Сейчас проезд по Большевистской рядом со стройкой сужен до полутора полос.

— Шестого марта, во время совещания у начальника департамента транспорта в связи с увеличением трещины, была разработана схема организации дорожного движения, предусматривающая сужение дороги на пять метров (полторы полосы), — сказал заместитель начальника департамента транспорта, начальник ГУБО Юрий Сердюк. — Скорость движения на данном участке уменьшилась, но заторных ситуаций не прибавилось.

Директор ООО «Снежная миля» Евгений Грибов сообщил, что финансирование работ обеспечено в полном объеме, дорожные строители ожидают установления устойчивой плюсовой температуры, чтобы уплотнить песок и щебень, после чего закатать асфальт.

— С сегодняшнего дня мы переходим на круглосуточный режим работы, — доложил представитель подрядной организации ООО «НСТ» Юрий Бутримов. Оценивая состояние дорожного полотна, он пояснил, что структура грунта ниже полутора метров находится в нормальном состоянии.

Несмотря на позитивные результаты по ликвидации трещины дорожного полотна и укреплению котлована, мэр города Анатолий Локоть, проводивший совещание, предложил всем участкам совещания не расслабляться раньше времени.

15 марта губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий призвал представителей ответственных сторон в кратчайшие сроки локализовать разрушения дорожного полотна и тротуара одной из важнейших магистралей города и региона.

Напомним, что ранее мэр города не исключил вариант введения ЧС и даже остановки строительства. А глава областного Госстройнадзора Валерий Анищенко предлагал и вовсе засыпать котлован как самое оптимальное решение проблемы.