Пермская школьница вошла в топ лучших учеников страны

Школьница из Перми стала одной из лучших учениц страны. Анна Ковалевская представила Пермский край на всероссийском конкурсе «Ученик года» и вошла в пятёрку лучших среди участников.

Девушка учится в одиннадцатом классе пермской гимназии № 5. Вместе с ней за звание лучших школьников России боролись около 200 учеников из 26 регионов страны.

Школьница стала дипломантом конкурса, заняв пятое место в финале.