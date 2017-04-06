Пермская школьница вошла в топ лучших учеников страны
Девушка стала дипломантом конкурса «Ученик года».
Девушка стала дипломантом конкурса «Ученик года».
Школьница из Перми стала одной из лучших учениц страны. Анна Ковалевская представила Пермский край на всероссийском конкурсе «Ученик года» и вошла в пятёрку лучших среди участников.
Девушка учится в одиннадцатом классе пермской гимназии № 5. Вместе с ней за звание лучших школьников России боролись около 200 учеников из 26 регионов страны.
Школьница стала дипломантом конкурса, заняв пятое место в финале.