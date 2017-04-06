Во время фестиваля «Пасхальный дар» москвичам покажут семиметровое кованое яйцо

В время фестиваля «Пасхальный дар», который пройдет в Москве 12 по 23 апреля, на улицах столицы установят свыше 300 арт-объектов и других декоративных элементов. Об этом сообщается в тексте пресс-релиза, который поступил в редакцию МОСЛЕНТЫ в среду, 5 апреля.

«Самый высокий арт-объект фестиваля — семиметровое кованое яйцо украшенное цветами — в этом году, как и в предыдущем, разместится в Камергерском переулке. Эту инсталляцию впервые установили в 2015 году (тогда она украшала Тверскую площадь)», — говорится в тексте сообщения.

Один из самых необычных арт-объектов — кованый рояль-клумба из прочного металла с открытой крышкой — в этот раз также сменит место пребывания. В прошлом году он стоял на Манежной площади, а в этом переедет на Площадь Революции. Инструмент отремонтируют: обновят краску и украсят живыми цветами.

На фестивале помимо уже знакомых инсталляций, появятся и новые арт-объекты. Например, на Тверской площади установят необычное пасхальное дерево: на ветках, выкрашенных в белый цвет, развесят разноцветные пасхальные яйца из пенопласта, всего — порядка 600 штук.