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12:28 (мск), источник: Мослента

Во время фестиваля «Пасхальный дар» москвичам покажут семиметровое кованое яйцо

Фестиваль пройдет в столице с 12 по 23 апреля.

Источник: РИА "Новости"

В время фестиваля «Пасхальный дар», который пройдет в Москве 12 по 23 апреля, на улицах столицы установят свыше 300 арт-объектов и других декоративных элементов. Об этом сообщается в тексте пресс-релиза, который поступил в редакцию МОСЛЕНТЫ в среду, 5 апреля.

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«Самый высокий арт-объект фестиваля — семиметровое кованое яйцо украшенное цветами — в этом году, как и в предыдущем, разместится в Камергерском переулке. Эту инсталляцию впервые установили в 2015 году (тогда она украшала Тверскую площадь)», — говорится в тексте сообщения.

Один из самых необычных арт-объектов — кованый рояль-клумба из прочного металла с открытой крышкой — в этот раз также сменит место пребывания. В прошлом году он стоял на Манежной площади, а в этом переедет на Площадь Революции. Инструмент отремонтируют: обновят краску и украсят живыми цветами.

На фестивале помимо уже знакомых инсталляций, появятся и новые арт-объекты. Например, на Тверской площади установят необычное пасхальное дерево: на ветках, выкрашенных в белый цвет, развесят разноцветные пасхальные яйца из пенопласта, всего — порядка 600 штук.

Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в столице с 12 по 23 апреля в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». На 24 площадках в центре города, а также в парках, посетителей ждут выступления творческих коллективов, театрализованные представления, выставки, экскурсии, разнообразные мастер-классы и открытые тренировки.

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