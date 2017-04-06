По улицам Омска разгуливает мужчина в пляжных шортах

Очередной необычно одетый омич был замечен вчера в городе.

Лысый мужчина средних лет, крепкого телосложения, одетый только в шлепки и пляжные шорты с ярким принтом, спокойно разгуливал по Нефтяникам. При этом на плече у омича висит небольшая мужская сумка. Судя по всему, мужчина обладает особой морозоустойчивостью, поскольку, раз околонулевая температура и сильные порывы ветра, которые вчера царили в Омске, его нисколько не смущают. Или мужчине просто не терпится уже открывать пляжный сезон.

Напомним, вчера в соцсетях обсуждали «омского ниндзю» — неизвестного мужчину, бегающего по улицам с голым торсом, в черной балаклаве «огненных» трусах. Впрочем, «ниндзя» явно занимается спортом и закаляется.

Однако версия о занятиях спортом явно не относится к жителю Нефтяников в бермудах. Оказалось, мужчина преспокойно направлялся в магазин за продуктами. Фотографии бесстрашного к холоду омича появились в паблике «Типичный Омск». На них можно увидеть, как мужчина переходит дорогу, и как покупает овощи в магазине.