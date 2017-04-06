68 площадок для написания «Тотального диктанта» подготовлено в НСО

Сотрудник Областной научной библиотеки, куратор проведения «Тотального диктанта» Анастасия Михайлова рассказала корреспонденту VN.ru, что большинство районов впервые будут участвовать в акции. Нынче желающие проверить свои знания по русскому языку смогут это сделать в специально оборудованных для этого помещениях в сельских и районных библиотеках.

Мошковский район — один из многих, где впервые пройдет Всероссийская акция. Об этом корреспонденту VN.ru рассказала заведующая отделом обслуживания центральной районной библиотеки Лариса Яковлева. Читать текст диктанта в Мошковском районе будет Лидия Крымская — филолог по образованию, директор Красногорской библиотеки.

Текст диктанта нам пришлют на электронную почту за три часа до начала мероприятия. Длиться диктант будет около получаса. Сначала пройдет онлайн-трансляция, и мы послушаем, как читает текст сам писатель. Только после этого участники акции начнут писать. Следующий этап — самопроверка. Почти всем, у кого есть желание проверить свои знания, уже давно за тридцать. Школьники пока не хотят писать диктант, говорят, что уже устали от них на уроках русского языка.

«А мне интересно проверить свои знания, и я постараюсь привести с собой на диктант еще и своих одноклассников», — поделилась с VN.ru девятиклассница Елена Дашенко.

В Искитиме и Искитимском районе, рассказала одиннадцатиклассница Александра Кузнецова, для проведения «Тотального диктанта» будет организовано несколько площадок. На двух площадках напишут «Тотальный диктант» бердчане. Все, кто хочет проверить свою грамотность, скоро соберутся за письменными столами в центральной районной библиотеке.

Всего в 48 населенных пунктах области будет организовано 68 площадок.