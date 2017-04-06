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07:23 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Уралец рискнул жизнью ради трюка

Затея каскадера из Екатеринбурга могла обернутся трагедией.

Уральский каскадер из Екатеринбурга выполнил смертельно опасный трюк, сделав сальто через автомобиль, несущийся на него со скоростью 100 километров в час.

Видео снимали одновременно с нескольких камер, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Трюку предшествовала серьезная подготовка. Во время прыжка каскадер едва не задел крышу машины головой. Все, кто наблюдал щекочущим нервы поступком, после едва сдерживали эмоции.

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