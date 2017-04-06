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07:15 (мск), источник: Om1.ru

На реках Омской области лед тронется 20 апреля

Первым встретит паводок, по традиции, поселок Затон.

Начальник регионального ГУ МЧС Владимир Корбут назвал прогнозируемые сроки начала ледохода в Омской области. По его словам, это произойдет после 20 апреля. Тогда же стоит ждать первые проявления паводка. В первую очередь подъем Иртыша угрожает поселку Затон в Черлакском районе, куда уже готова отправиться группа оперативного реагирования.

Также сегодня районам с высокой угрозой паводка передали 8 мотопомп, которые могут откачивать воду в радиусе 200 метров.

— Вся техника исправна, была обслужена и будет направлена для оказания помощи главам муниципальных районов по борьбе с половодьем, — цитирует Корбута «ОмскЗдесь».

Напомним, ранее Корбут предлагал радикальные меры для поселка Затон, который принимает на себя мощный потоп каждую весну. Он заявлял, что жителей нужно расселить, так как ликвидация последствий паводка из года в год обходится слишком дорого.

Омские метеорологи ожидают, что в этом году подтопление коснется 13 районов. Местами уровень воды повысится до двух метров.

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