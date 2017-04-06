В Московском зоопарке родился капуцин плакса

Капуцин плакса — небольшая обезьяна, которая издаёт звуки, напоминающие плач ребёнка, за что и получила своё название.

«Почти сразу после рождения малыш залез к матери на спину. Он крепко держится за её шерсть, и она постоянно носит его на себе, поэтому мы пока не знаем его пола», — сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

Детёныш начнёт слезать с матери, когда ему исполнится три-четыре недели. С четырёх-пятимесячного возраста маленькая обезьянка уже начнёт самостоятельно бегать и лазать по деревьям, не теряя из виду маму.

Молодая мать — восьмилетняя самка по имени Нори. Это уже третий её детёныш. Отцом стал самец по кличке Матрос, которому 11 лет.

«Он родился в нашем зоопарке, потом долгое время жил в Екатеринбурге и в 2015 году вернулся обратно к нам. Нори тоже родилась в зоопарке, её мать — вторая наша самка, Смолли. Она сейчас беременна», — рассказали в пресс-службе.

Всего в Московском зоопарке живут пять капуцинов.

У капуцина плаксы длинный «хватательный» хвост (44−49 сантиметров при длине тела 39−46 сантиметров). Животное может висеть только на нём, не держась ни за что конечностями. Эти обезьяны питаются спелыми фруктами и насекомыми, но могут есть и разные виды улиток и пауков, а также ветки, цветы, семена, корни. В природе капуцины обитают в Южной Америке.