90-летняя путешественница баба Лена впервые отметила день рождения на море

Красноярская путешественница баба Лена, прославившаяся на весь мир, отпраздновала 90-летие в Доминикане. Юбилей старушка отметила 5 апреля — с ее слов, это ее первый день рождения на море. Напомним, Доминикану омывает Карибское море.

Сразу по приезде в жаркую республику пенсионерка Елена Ерохова познакомилась с местными достопримечательностями — побывала на шоу дельфинов и приобщилась к культуре индейцев Таино. О том, как именно она отметила свой юбилей, в ее социальных сетях не сообщается. Однако некоторые СМИ со ссылкой на родственников известной бабушки рассказали, что для нее организовали морской круиз.

При этом если ранее сама женщина рассказывала, что путешествует на свои сбережения — откладывает из пенсии, то в этот раз путёвку ей оплатил один из банков, а с организацией помог интернет-магазин путешествий. В своих социальных сетях она поблагодарила за неравнодушие и отзывчивость всех, кто помогает ей в пути и организует экскурсии.