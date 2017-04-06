Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»
Соседи смертника Джалилова: перед терактом вся семья исчезла
Назвавший Путина убийцей ведущий отдал $13 млн коллегам
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
Победительница конкурса «Мисс Мира 2009» стала мэром ГибралтараРяд СМИ назвал ее «самым красивым мэром в мире»
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
Жена Игоря Крутого показала младшую дочь
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Армия РФ подошла на 50 км к границе Украины и готовит атаку – СМИ
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
"Измождённые селёдки": жена Николаева оскорбила коллег мужа
Выжившая в теракте женщина сказала, что ее спасло
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
10Европейские деревья года
07:29 (мск), источник: Baikal-info.ru

Освободившимся осужденным помогут с жильем и найти работу в Иркутской области

Юридическую помощь и помощь в трудоустройстве будут оказывать людям, освободившимся из мест лишения свободы, в Иркутской области.

Источник: Reuters

Как 5 апреля 2017 года сообщила пресс-служба ГУФСИН России по региону, учреждение и благотворительный фонд имени Николая Кончакова подписали соглашение о сотрудничестве. Они договорились оказывать юридическую, психологическую и социальную помощь осужденным и людям, освободившимся из мест лишения свободы.

Стороны будут совместно разрабатывать и реализовывать программы социальной реабилитации осужденных. Кроме того, ГУФСИН будет направлять в фонд освобождающихся осужденных без определенного места жительства для трудоустройства и временного проживания, информировать фонд о людях, стоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции и нуждающихся в помощи.

В свою очередь фонд будет обеспечивать временное проживание освобождающихся осужденных (при наличии свободных мест), участвовать в занятиях по подготовке осужденных к освобождению, оказывать им юридическую, психологическую и социальную помощь, содействовать в решении жилищных проблем и трудоустройстве после освобождения.

В рамках сотрудничества члены благотворительного фонда уже посетили ряд исправительных учреждений, в том числе ИК-4 и КП-51 п. Плишкино Иркутского района, ИК-14 г. Ангарска, ИК-11 и ИК-40 п. Бозой Эхирит-Булагатского района. На встречах с осужденными члены фонда рассказывали о видах оказываемой помощи, а также проводили юридические консультации. Всем осужденным были вручены памятки с контактными данными фонда.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тиллерсон: России следует отказаться от поддержки Асада
Вашингтон сокращает помощь Украине
Госдума не будет проводить проверку расследования о Медведеве
Встречи депутатов с народом могут быть приравнены к митингам
Постпред США при ООН: Трамп считает Россию «проблемой»
Тринадцать пострадавших в ДТП под Рязанью остаются в больнице
Подозреваемые в нападении на полицейских в Астрахани убиты
Спорт
Первым финалистом Кубка России стал «Локомотив» 2 мая в Сочи подопечные Юрия Семина встретятся в решающем поединке турнира с победителем матча «Урал» — «Рубин»
Авто
Nissan разработал «идеальный семейный внедорожник» Nissan представляет новую специальную версию внедорожника X-Trail, которая будет выпущена ограниченным тиражом
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
В Петербурге начнут строить площадки для выгула собак
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь