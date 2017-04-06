Освободившимся осужденным помогут с жильем и найти работу в Иркутской области
Юридическую помощь и помощь в трудоустройстве будут оказывать людям, освободившимся из мест лишения свободы, в Иркутской области.
Юридическую помощь и помощь в трудоустройстве будут оказывать людям, освободившимся из мест лишения свободы, в Иркутской области.
Как 5 апреля 2017 года сообщила
Стороны будут совместно разрабатывать и реализовывать программы социальной реабилитации осужденных. Кроме того, ГУФСИН будет направлять в фонд освобождающихся осужденных без определенного места жительства для трудоустройства и временного проживания, информировать фонд о людях, стоящих на учете в
В свою очередь фонд будет обеспечивать временное проживание освобождающихся осужденных (при наличии свободных мест), участвовать в занятиях по подготовке осужденных к освобождению, оказывать им юридическую, психологическую и социальную помощь, содействовать в решении жилищных проблем и трудоустройстве после освобождения.
В рамках сотрудничества члены благотворительного фонда уже посетили ряд исправительных учреждений, в том числе ИК-4 и КП-51 п. Плишкино Иркутского района, ИК-14 г. Ангарска, ИК-11 и ИК-40 п. Бозой