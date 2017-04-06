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09:44 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани сегодня ожидается +7 градусов

В Казани сегодня ожидается небольшое потепление, днем столбики термометров в городе поднимутся до 5−7 градусов тепла.

Источник: Prokazan.ru

Погода ожидается облачной, с прояснениями, без осадков, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ. Ветер юго-западный, умеренный.

В целом по республике в пятницу, 7 апреля прогнозируется погода с переменной облачностью. Ночью без осадков, днем местами по РТ пройдет небольшой дождь, морось. Ветер южный, умеренный. Минимальная температура воздуха ночью будет варьироваться от -2 до +3 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит 4−9, в западных районах — до 12 градусов выше нуля.

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