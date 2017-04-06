Колодцы в одном из сел Хабаровского края расчистили после вмешательства прокуратуры

Стоит отметить, что в селе Чумикан нет системы централизованного водоснабжения. Шахтные колодцы — единственный источник воды. Ответственность за их содержание лежит на МБУ «Техническое обеспечение органов местного самоуправления Тугуро-Чумиканского муниципального района». Прокуратура направила в адрес руководителя учреждения представление об устранении нарушений, однако он не согласился с предъявленными требованиями. Он объяснил, что шахтные колодцы были переданы в ведение его организации лишь год назад и уже находились в неудовлетворительном состоянии, поэтому нельзя было полностью привести их в порядок.

По требованию прокурора представление еще раз рассмотрели в администрации района. После служебной проверки директора МБУ привлекли к дисциплинарной ответственности в виде замечания. Также по решению суда его оштрафовали на две тысячи рублей.