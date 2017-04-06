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07:41 (мск), источник: Губерния онлайн

Колодцы в одном из сел Хабаровского края расчистили после вмешательства прокуратуры

В селе Чумикан три колодца находились в нерабочем состояний. Они были не расчищены и не оснащены бадьями для забора и подъема воды. Это нарушение в ходе проверки выявила прокуратура Тугуро-Чумиканского района.

Стоит отметить, что в селе Чумикан нет системы централизованного водоснабжения. Шахтные колодцы — единственный источник воды. Ответственность за их содержание лежит на МБУ «Техническое обеспечение органов местного самоуправления Тугуро-Чумиканского муниципального района». Прокуратура направила в адрес руководителя учреждения представление об устранении нарушений, однако он не согласился с предъявленными требованиями. Он объяснил, что шахтные колодцы были переданы в ведение его организации лишь год назад и уже находились в неудовлетворительном состоянии, поэтому нельзя было полностью привести их в порядок.

По требованию прокурора представление еще раз рассмотрели в администрации района. После служебной проверки директора МБУ привлекли к дисциплинарной ответственности в виде замечания. Также по решению суда его оштрафовали на две тысячи рублей.

Учреждение расчистило шахтные колодцы от наледи. Также их оснастили бадьями, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

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