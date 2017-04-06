На Южном Урале потеплеет до +13

В Челябинской области ожидается потепление, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Так, согласно сведениям регионального Гидрометцентра, уже завтра, 7 апреля, воздух прогреется в среднем до +11°С. А в выходные столбики термометров будут достигать отметки +13°С. При этом немного вырастут и ночные значения — с -6°С до -4°С.

Такие условия будут сопровождаться переменной облачностью, причем осадков синоптики до конца недели не прогнозируют. Скорость ветра будет достигать 10 метров в секунду с отдельными до 15.