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08:05 (мск), источник: "Российская газета"

Под Тагилом нашли печи, в которых плавили серебро для Демидовых

Историки нашли печи, в которых плавили серебро для Демидовых.

Источник: "Российская газета"

Археологи из Нефтеюганска под руководством Максима Баранова обнаружили близ Нижнего Тагила, на одном из 19 островов Черноисточинского пруда, фундаменты нескольких строений. Одно из них ученые опознали как «увеселительный дом» — обычную для подобных заведений коридорного типа постройку, с «номерами» и галерейкой, где ветреные обитательницы показывали, так сказать, товар лицом. Но наиболее впечатляющая находка — печи особого, так скажем инновационного, устройства из необожженного кирпича, в которых заводчики Демидовы плавили серебро.

— Как только я увидел эти кирпичи из необожженной глины, то понял, что могу датировать остатки сооружений из них с точностью до нескольких лет, — говорит историк Виктор Байдин.

Экономный и эффективный способ выплавки серебра в первой половине 1730-х придумал старообрядец Родион Набатов — в печах особой конструкции из «крепкой глины», с применением специальных добавок — флюсов. В такой «набатовской» печи и выплавляли драгметалл примерно в 1742—1745 годах.

На острове Сосновом работало опытно-промышленное производство, по сути, заводская лаборатория при железоделательном заводе. Полученное серебро, скорее всего, использовали для бытовых нужд. Известно, что Акинфий оставил трем сыновьям 48 пудов серебра в изделиях и слитках, возможно, выплавленного на острове под Тагилом.

Что же известно рядовому уральцу о первых Демидовых — тульском кузнеце Никите и сыне его Акинфии? На слуху отнюдь не успехи в промышленном строительстве. Демидов чеканил серебряные рубли в подвале Невьянской башни и там же затопил рабочих, получив известие «к нам едет ревизор», — так что даже башня покосилась от жути, которая там творилась.

«Ужасное предание», как назвал эту историю географ Семенов-Тян-Шанский, никакого отношения к реальности не имеет. Еще Павел Петрович Бажов отмечал, что затопление подвалов невозможно: «Вариант “было да водой смыло” невероятен, так как требует работ и креплений объема чуть ли не линии Московского метро». По словам исследователя уральского рабочего фольклора профессора Веры Кудряшовой, этот сюжет берет начало в XVIII веке, родился еще при первых Демидовых. Народ его вымыслил, обнаружив поразительную идейно-художественную зоркость.

Извлечение серебра — это сложный процесс, и осуществить его «в подземелье», «на коленке» невозможно

— Пора покончить с «невьянскими подземельями». Никаких достоверных документальных и вещественных свидетельств существования на Невьянском заводе «сети подземелий» не имеется, — подтверждает историк Виктор Байдин. — Извлечение серебра — это сложный, многостадийный процесс, и осуществить его «в подземелье», «на коленке» практически невозможно.

Это же относится и к чеканке тогдашних серебряных денег, для чего, по словам заведовавшего нумизматическим отделом Эрмитажа крупнейшего знатока русских монет Ивана Спасского, «требовался не закуток в темном подвале, а целое предприятие с лабораторией и громоздкими механизмами».

В дымоходе Невьянской башни ученые нашли серебро — в микроскопических количествах, так что говорить о систематической плавке драгметалла некорректно.

Серебро Демидовы действительно плавили, но не в Невьянске, а на том самом острове Сосновом, где побывала экспедиция из Югры. Там, запрудив реку Черную, заводчики основали железоделательный завод, прекративший свое существование в ХХ веке.

Сейчас на Сосновом растут двухсотлетние березы с метровым диаметром ствола и водятся клещи гигантских размеров. Местные жители не сомневаются в том, что триста лет назад здесь процветало фальшивомонетничество. Предания из разряда «старики говорили» оказались живучими, проникнув даже в песню современного барда: «И фальшивую монету там Демидов шлепал где-то…».

Меняем талеры на рубли

Нумизматам демидовские монеты неизвестны. Это не помешало тагильчанам разработать собственный вариант развития событий.

— Археологи подтвердили, что плавка серебра на острове велась, и самым логичным его применением можно считать чеканку монет, — рассуждает краевед Александр Хлопотов. — По догадке моего коллеги Сергея Пудовкина, Демидов чеканил не русские рубли, а голландские талеры, которые в России назывались «ефимками». Эти вышедшие из обращения монеты российское правительство закупало для перечеканки.

По мысли уральских краеведов, фальшивые «ефимки» реализовывали в Архангельске по сложной мошеннической схеме. Торгующие с Голландией купцы-старообрядцы получали настоящие талеры за свой товар, подменяли их демидовскими фальшивками, которые сдавали в казну как налог с продаж, а затем на государственном монетном дворе они превращались в русские рубли.

Историки скептически относятся к «талерной» версии: доказательств ей нет. Точно так же не подтверждаются и другие легенды о Демидовых: как те, например, мыли лошадей шампанским, делали окрошку с французским портвейном, разжигали самовары ассигнациями или ездили летом по «зимней» — посыпанной солью — дороге.

— Различно место действия: в Италии, Невьянске, Нижнем Тагиле, по дороге от Тагила к Висимо-Уткинску, — отмечает Вера Кудряшова. — Варьируются обстоятельства устройства летом зимней дороги: Демидов решил показать русскую зиму итальянцам и выписал тройку и сани; хотел доказать, что летом доедет из Тагила в Висимо-Уткинск так же быстро, как зимой; отмечал свадьбу сына и приказал сделать дорогу до церкви зимней. В преданиях есть детали, которые показывают, каких трудов стоило выполнить это сумасбродство заводчика: всю дорогу засыпали солью, с деревьев для «зимнего пейзажа» оборвали листы, через каждые пять верст поставили пудовые мешки с солью.

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