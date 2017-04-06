Под Тагилом нашли печи, в которых плавили серебро для Демидовых

Археологи из Нефтеюганска под руководством Максима Баранова обнаружили близ Нижнего Тагила, на одном из 19 островов Черноисточинского пруда, фундаменты нескольких строений. Одно из них ученые опознали как «увеселительный дом» — обычную для подобных заведений коридорного типа постройку, с «номерами» и галерейкой, где ветреные обитательницы показывали, так сказать, товар лицом. Но наиболее впечатляющая находка — печи особого, так скажем инновационного, устройства из необожженного кирпича, в которых заводчики Демидовы плавили серебро.

— Как только я увидел эти кирпичи из необожженной глины, то понял, что могу датировать остатки сооружений из них с точностью до нескольких лет, — говорит историк Виктор Байдин.

Экономный и эффективный способ выплавки серебра в первой половине 1730-х придумал старообрядец Родион Набатов — в печах особой конструкции из «крепкой глины», с применением специальных добавок — флюсов. В такой «набатовской» печи и выплавляли драгметалл примерно в 1742—1745 годах.

На острове Сосновом работало опытно-промышленное производство, по сути, заводская лаборатория при железоделательном заводе. Полученное серебро, скорее всего, использовали для бытовых нужд. Известно, что Акинфий оставил трем сыновьям 48 пудов серебра в изделиях и слитках, возможно, выплавленного на острове под Тагилом.

Что же известно рядовому уральцу о первых Демидовых — тульском кузнеце Никите и сыне его Акинфии? На слуху отнюдь не успехи в промышленном строительстве. Демидов чеканил серебряные рубли в подвале Невьянской башни и там же затопил рабочих, получив известие «к нам едет ревизор», — так что даже башня покосилась от жути, которая там творилась.