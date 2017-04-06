Только 6% челябинцев полностью устраивает их зарплата

В Челябинске подсчитали, сколько горожанам нужно денег для счастья. Выяснилось, что только 6% абсолютно счастливы уровню своей заработной платы в настоящее время, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на исследование Зарплата.ру.

При этом 28% респондентов в целом довольны своим заработком, а 30% опрошенных зарплата абсолютно не устраивает. 31% участников фокус-группы признались, что для счастья им нужно зарабатывать больше 80 тыс. рублей в месяц. И только 4% сказали, что им достаточно суммы от 20 до 30 тыс. рублей.

Сколько же они зарабатывают в реальности? Чуть больше половины (55%) челябинцев получают меньше 30 тыс. рублей в месяц. 24% горожан зарабатывают от 30 до 40 тыс. рублей, 8% — от 41 до 50 тыс. рублей, 4% — от 51 до 60 тыс. рублей, 3% — от 61 до 70 тыс. рублей.

Близки к своей мечте и получают — свыше 70 тыс. рублей в месяц — только 7% челябинцев.

При этом треть опрошенных (31%) имеют дополнительные источники дохода: сдают недвижимость в аренду, подрабатывают, получают помощь от родственников. 6% получают проценты от вклада в банке, а у 2% есть доходы от операции на бирже. Среди дополнительных источников дохода челябинцы указали пенсии и стипендии, разведение животных и продажу хендмейда, и даже мужа. Подрабатывают 56% челябинцев. Мужчины делают это чаще женщин: 66% против 49%. А еще своей зарплатой абсолютно не удовлетворены четверть женщин и треть мужчин.