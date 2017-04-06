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07:54 (мск), источник: ИА Башинформ

В сельских районах Башкирии готовятся к паводку

УФА, 6 апр 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В сельских районах Башкортостана, подверженных угрозе затопления населенных пунктов в период половодья, усиленно готовятся к прохождению паводка.

Источник: Reuters

Накануне в администрации Стерлитамакского района прошло оперативное совещание противопаводковой комиссии муниципалитета, где главной темой стала подготовка к предстоящему весеннему паводку, сообщила главный специалист отдела информационной политики райадминистрации Лейсян Маюсупова.

Открывая совещание, председатель противопаводковой комиссии, заместитель главы районной администрации Салават Фаритов напомнил о сложных весенних метеоусловиях и призвал всех ответственных лиц принять все требуемые и ставшие уже традиционными меры готовности к чрезвычайным ситуациям и их предупреждению.

Заведующий сектором мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Валерий Пучков проинформировал собравшихся о том, какая работа проведена в районе на сегодняшний день и что еще необходимо сделать.

Начальник Стерлитамакского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ Юрий Бажин рекомендовал обратить внимание на информирование населения по вопросам паводка, состояние дежурных расчетов.

«На период весеннего паводка перед нами стоят конкретные задачи. Главное не расслабляться и своевременно, в постоянном взаимодействии выполнять все утвержденные мероприятия по обеспечению безопасности района в период паводка», — подчеркнул замглавы районной администрации Салават Фаритов.

Согласно уточненным спискам населенных пунктов Башкортостана, попадающих под подтопление при предполагаемом уровне паводка на 20−70 см выше нормы, подтопление сел и деревень ожидается в 39 сельских районах, при этом в Стерлитамакском районе под подтопление попадают 16 деревень и сел. Это третья по затопляемости территория в республике. Больше населенных пунктов может подтопить только в Белорецком — 28, и Кармаскалинском — 24.

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