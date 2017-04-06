Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении»
Соседи смертника Джалилова: перед терактом вся семья исчезла
Назвавший Путина убийцей ведущий отдал $13 млн коллегам
Жена Игоря Крутого показала младшую дочь
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
Победительница конкурса «Мисс Мира 2009» стала мэром ГибралтараРяд СМИ назвал ее «самым красивым мэром в мире»
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Армия РФ подошла на 50 км к границе Украины и готовит атаку – СМИ
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
"Измождённые селёдки": жена Николаева оскорбила коллег мужа
Выжившая в теракте женщина сказала, что ее спасло
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
9В тени стены
10Европейские деревья года
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
08:10 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье археологи узнали, чем питались жители края во времена неолита

ВЛАДИВОСТОК, 6 апр — РИА Новости. Археологи ДВФУ выяснили, что рацион питания жителей континентальной части края во времена неолита состоял в основном из пресноводных рыб и лесных животных и растений, сообщает пресс-служба вуза.

Источник: РИА Новости

«Археологи ДВФУ выяснили, чем питались древние жители Приморского края. Результаты исследования обугленных остатков на внутренней части керамики достоверно показали состав пищи древних людей. Стало известно, что рацион населения континентальной части Приморья в эпоху позднего каменного века состоял, в основном, из пресноводных рыб и лесных животных и растений, тогда как в прибрежных культурах в пище преобладали морские организмы», — говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель лаборатории, директор Учебно-научного музея ДВФУ Школы гуманитарных наук Александр Попов, совместно с коллегами из Университета Токио и Агентства по делам культуры правительства Японии проведены сравнительные лабораторные исследования пищевого нагара с фрагментов керамической посуды из нескольких неолитических поселений Приморья. Новые данные позволяют ученым больше узнать об образе жизни древних людей, времени существования археологических культур и сложных этнических процессах в историческом прошлом Азиатско-Тихоокеанского региона.

Лаборатория комплексных археологических исследований объектов культурного наследия создана в 2015 году в рамках Программы повышения конкурентоспособности ДВФУ среди ведущих научно-образовательных центров (Проект 5−100). Большое внимание исследователи уделяют сохранению объектов культурного наследия, проведению спасательных и научных раскопок, в которых вместе с опытными учеными принимают участие студенты ДВФУ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Двух жителей Приморья осудили за вовлечение подростков в торговлю героином
Тиллерсон: России следует отказаться от поддержки Асада
Вашингтон сокращает помощь Украине
Госдума не будет проводить проверку расследования о Медведеве
Встречи депутатов с народом могут быть приравнены к митингам
Постпред США при ООН: Трамп считает Россию «проблемой»
Тринадцать пострадавших в ДТП под Рязанью остаются в больнице
Подозреваемые в нападении на полицейских в Астрахани убиты
Спорт
Первым финалистом Кубка России стал «Локомотив» 2 мая в Сочи подопечные Юрия Семина встретятся в решающем поединке турнира с победителем матча «Урал» — «Рубин»
Авто
Nissan разработал «идеальный семейный внедорожник» Nissan представляет новую специальную версию внедорожника X-Trail, которая будет выпущена ограниченным тиражом
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Число обманутых дольщиков в России выросло
Сбербанк улучшил условия по ипотеке
Леди
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото) Хотят ли дети «живых Барби» следовать примеру матерей?
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь