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08:51 (мск), источник: Интерфакс

Жители Троицка опасаются медведя, разгуливающего по улицам в наморднике

Челябинск. 6 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Глава Троицка (Челябинская область) поручил сотрудникам полиции принять меры в отношении хозяина медведя, выгуливающего своего питомца на городских улицах, сообщается на сайте горадминистрации.

Отмечается, что раньше дикое животное находилось в вольере. Однако в последнее время хозяин выгуливает его на поводке.

У жителей Троицка такая картина вызывает возмущение и опасение. Несмотря на намордник, в котором ходит медведь, горожане опасаются непредсказуемости животного при виде его острых когтей.

«Я также возмущен данной ситуацией, как и обращающиеся к нам жители. Прошу начальника полиции принять меры и провести участковым с хозяином медведя разъяснительные беседы», — сказал глава Троицка Александр Виноградов, слова которого приводятся в сообщении.

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