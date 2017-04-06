Жители Троицка опасаются медведя, разгуливающего по улицам в наморднике

Отмечается, что раньше дикое животное находилось в вольере. Однако в последнее время хозяин выгуливает его на поводке.

У жителей Троицка такая картина вызывает возмущение и опасение. Несмотря на намордник, в котором ходит медведь, горожане опасаются непредсказуемости животного при виде его острых когтей.

«Я также возмущен данной ситуацией, как и обращающиеся к нам жители. Прошу начальника полиции принять меры и провести участковым с хозяином медведя разъяснительные беседы», — сказал глава Троицка Александр Виноградов, слова которого приводятся в сообщении.