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08:50 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске изменили место проведения собрания против террора в память о погибших во время теракта в Санкт-Петербурге

В Челябинске 8 апреля пройдет собрание против террора в память о погибших во время теракта в Санкт-Петербурге.

Мероприятие планировалось провести на Кировке, однако позже организаторы изменили место проведения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе движения «За возрождение Урала».

Собрание пройдет в сквере у ДК Колющенко.

«Изменить площадку предложила городская администрация — место у дворца культуры способно вместить большее число людей», — сообщили организаторы акции.

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