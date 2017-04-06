В Челябинске изменили место проведения собрания против террора в память о погибших во время теракта в Санкт-Петербурге
В Челябинске 8 апреля пройдет собрание против террора в память о погибших во время теракта в
В Челябинске 8 апреля пройдет собрание против террора в память о погибших во время теракта в
Мероприятие планировалось провести на Кировке, однако позже организаторы изменили место проведения. Об этом Накануне.RU сообщили в
Собрание пройдет в сквере у ДК Колющенко.
«Изменить площадку предложила городская администрация — место у дворца культуры способно вместить большее число людей», — сообщили организаторы акции.