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08:37 (мск), источник: 112.ua

Погода на сегодня: в центре и на западе дожди, на востоке и юге — солнечно

В столице ожидается дождь, дневная температура — от 16 до 18 градусов, ночью — от 7 до 9.

Источник: 112.ua

В четверг, 6 апреля, синоптики прогнозируют в Украине дождливую погоду, в частности на западе. Днем температура максимально поднимется до + 18 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Дожди пройдут в западных и центральных областях. Дневная температура в западном регионе от 8 до 13 градусов, ночью столбик термометра покажет отметку в 5−8 градусов выше нуля. В южном регионе дожди ожидаются в Одессе, в Херсоне и Николаеве — без осадков. Не прогнозируют осадков и на востоке, днем — от 15 до 18 градусов, ночью — от 4 до 8 градусов.

В столице ожидается дождь, местами с грозой. Дневная температура — от 16 до 18 градусов, ночью — от 7 до 9.

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