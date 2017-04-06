Погода на сегодня: в центре и на западе дожди, на востоке и юге — солнечно

В четверг, 6 апреля, синоптики прогнозируют в Украине дождливую погоду, в частности на западе. Днем температура максимально поднимется до + 18 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Дожди пройдут в западных и центральных областях. Дневная температура в западном регионе от 8 до 13 градусов, ночью столбик термометра покажет отметку в 5−8 градусов выше нуля. В южном регионе дожди ожидаются в Одессе, в Херсоне и Николаеве — без осадков. Не прогнозируют осадков и на востоке, днем — от 15 до 18 градусов, ночью — от 4 до 8 градусов.

В столице ожидается дождь, местами с грозой. Дневная температура — от 16 до 18 градусов, ночью — от 7 до 9.