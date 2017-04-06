В центре Красноярска выставлен на торги участок под застройку

Администрация Красноярска выставит на торги права на земельный участок в историческом центре города. Речь идет об участке в границах квартала ул. Ады Лебедевой — ул. Перенсона — ул. Коммунистической — ул. Вейнбаума. На данной территории находятся жилые дома, подлежащие сносу. Общая площадь участка составляет более 5,5 тыс. кв.м. Об этом говорится в распоряжении мэра Эдхама Акбулатова, опубликованном на сайте мэрии.

Начальная цена за право заключения договора установлена в размере 2,1 млн рублей. Победителя торгов определят с помощью аукциона.

Портал «Сибдом» отмечает, что на участке может появиться новый жилой комплекс высотой до 25 этажей.

Несколько лет назад специально для этой площадки архитектор Сергей Бальцер подготовил проект жилого комплекса, который в 2012 году получил главную награду архитектурного фестиваля «Зодчество Восточной Сибири». Земельный участок имеет сложный рельеф, перепад высот между улицами Лебедевой и Коммунистической доходит до 11 метров. В проекте в откос встроена трехуровневая автостоянка, количество машино-мест на которой превышает число квартир в жилом комплексе. Парковка рассчитана на 220 машино-мест, в комплексе запроектировано 116 квартир. На ее эксплуатируемой кровле размещается двор жилого дома.

В общей сложности до конца этого года администрация планирует продать на аукционах 18 застроенных земельных участков в разных районах города.