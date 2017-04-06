В Челябинске инвалидам-колясочникам отказались продавать билеты в бассейн

По словам общественников, врачебно-физкультурный диспансер на улице Труда, 66 является совершенно недоступным для слабовидящих граждан. Инвалидам-колясочникам крайне сложно пройти дальше фойе. Сотрудники учреждения считают, что помощь в подъеме и спуске инвалидам должны оказывать сопровождающие.

«Это учреждение с целью получения медицинской справки посещают инвалиды, участвующие на соревнованиях по различным видам спорта, — рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Челябинской области Евгений Коробейников. — Сегодня только одному инвалиду-колясочнику удалось добраться до регистратуры и узнать, что документы пациентов, пришедших на прием, утеряны и для их восстановления необходимо прийти повторно с набором справок. В учреждении даже в присутствии представителей средств массовой информации не стесняются хамить и говорить на повышенных тонах. В таких условиях параспорту на Южном Урале развиваться крайне сложно».

В водноспортивном комплексе на улице Российская, 40 инвалидам-колясочникам отказали в продаже билетов и доступе в бассейн. Руководство учреждения отказалось общаться с гражданами с ограниченными возможностями и объяснить им ситуацию. В разговоре с активистом отделения ОНФ в Челябинской области мужчина, представившийся руководителем организации, сообщил, что инвалид-колясочник не сможет пройти турникет из-за несоответствия размеров оборудования и коляски. Он отметил, что прокуратура уже вынесла водноспортивному комплексу предписание на устранение нарушений по доступной среде. По его мнению, в отсутствии безбарьерной среды в комплексе виновен владелец объекта, они же являются арендаторами.

«Отказ продать билет на посещение бассейна инвалиду-колясочнику я считаю недопустимой ситуацией, — отметил челябинский эксперт ОНФ, президент областной федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Дмитрий Степанов. — Прилюдно были нарушены мои гражданские права. В этой жизни я уже ничему не удивляюсь, но периодически сталкиваюсь с подобными кощунственными фактами. Как так может быть? XXI век, в Челябинской области уже несколько лет реализуется программа “Доступная среда”, а в областном центре происходит дискриминация инвалидов в одном из знаковых социальных объектов».

Всего в течение месяца активистами челябинского отделения Народного фронта проведен мониторинг доступности 19 спортивных объектов Челябинска. Ни один из них не соответствует стандартам безбарьерной среды. Полностью недоступными для инвалидов оказались спортивные комплексы Южно-Уральского государственного университета, «Металлург», «Локомотив», дворцы спорта ЧЭМК, «Надежда», «Юность» и бассейн «Юбилейный». Пандусом безбарьерная среда ограничивается в легкоатлетическом комплексе имени Елесиной, спортивном комплексе «Лидер», дворце спорта «Торпедо» и учебно-спортивном комплексе «Легкоатлетический манеж».