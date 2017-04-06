Динар Гильмутдинов извинился перед водителями

Динар Гильмутдинов распорядился установить камеры в коридорах здания.

Напомним, что несколько дней назад одна из жительниц Уфы пожаловалась на плачевную ситуацию в здании республиканского полка ГИБДД. Оказалось, что там водителей ждут бесконечные очереди, жуткие уборные и отсутствие wi-fi сети.

— Обязательно разберемся с этой ситуацией. Конечно, такого быть не должно. Распоряжусь установить камеры в здании полка. Изображение будет транслироваться напрямую в мой личный кабинет. Извиняюсь за неудобства, — рассказал Динар Гильмутдинов в своем блоге.