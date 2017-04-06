Гидромет о погоде в четверг 6 апреля: по всей Беларуси дожди и грозы
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МИНСК, 6 апр — Sputnik. Дождливая погода ожидается в Беларуси в четверг 6 апреля, местами возможны грозы, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Ранее синоптики предупредили, что погода в стране начнет меняться с приходом воздушных масс из Скандинавии — будет сыро и прохладно.
«Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы», — сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что максимальная температура воздуха днем составит от +8 до +13°С, по
В Минске, по информации Гидромета, дождь и возможна гроза, а столбики термометров днем поднимутся до +11°С.