Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли
"Смертника в шапочке" из метро Петербурга уволили с работы
Представитель сенатора, умершего в бане, назвал причину смерти
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
"Не поняла, кого я предала": Максакова о возвращении в РФ
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Шесть украинских автобусов, забитых мигрантами, въехали в Москву
Боевики наведут порядок в Киеве по указу Кличко
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
12:09 (мск), источник: Sputnik.by

Гидромет о погоде в четверг 6 апреля: по всей Беларуси дожди и грозы

В юго-восточных регионах республики еще будет достаточно тепло — там днем воздух прогреется до +17°С.

Источник: Reuters

МИНСК, 6 апр — Sputnik. Дождливая погода ожидается в Беларуси в четверг 6 апреля, местами возможны грозы, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Читайте также
Дожди и грозы прогнозируются в Беларуси 6 апреля

Ранее синоптики предупредили, что погода в стране начнет меняться с приходом воздушных масс из Скандинавии — будет сыро и прохладно.

«Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы», — сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что максимальная температура воздуха днем составит от +8 до +13°С, по юго-востоку республики будет существенно теплее — до +17°С.

В Минске, по информации Гидромета, дождь и возможна гроза, а столбики термометров днем поднимутся до +11°С.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
облачно с прояснениями
+14°
облачно с прояснениями
752 мм рт. ст.
нормальное
77 %
очень высокая
5 м/с
слабый ветер
СМИ: тренер из Питера совратил своих воспитанников на турбазе в РБ
Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника
Трамп назвал химатаку в Сирии «оскорблением человечества»
В Минприроды Удмуртии прошел обыск
Подозреваемые в нападении на полицейских в Астрахани убиты
Глава Нацбанка Украины объявила об уходе в отставку
Взрыв произошел в центре Ростова-на-Дону, пострадал один человек
Коллекторы нашли способ беспокоить должников в ночное время
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Московские власти не планируют сносить девятиэтажки
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь