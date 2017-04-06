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09:16 (мск), источник: Новости Перми

Теодор Курентзис возглавит крупный оркестр в Германии

Худрук театра оперы и балета будет главным дирижером симфонического оркестра Юго-Западного радио. Несмотря на новое назначение, бросать работу в Перми Теодор Курентзис не намерен.

Художественный руководитель пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис назначен главным дирижером немецкого симфонического оркестра Юго-Западного радио. Информация об этом появилась на официальном сайте оркестра.

К работе Теодор Курентзис должен приступить в следующем сезоне. Первым проектом, который представит дирижер, станет исполнение Девятой симфонии Брукнера.

Между тем, Теодор Курентзис останется в должности худрука пермского оперного театра.

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