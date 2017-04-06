Теодор Курентзис возглавит крупный оркестр в Германии
Худрук театра оперы и балета будет главным дирижером симфонического оркестра
Худрук театра оперы и балета будет главным дирижером симфонического оркестра
Художественный руководитель пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис назначен главным дирижером немецкого симфонического оркестра
К работе Теодор Курентзис должен приступить в следующем сезоне. Первым проектом, который представит дирижер, станет исполнение Девятой симфонии Брукнера.
Между тем, Теодор Курентзис останется в должности худрука пермского оперного театра.