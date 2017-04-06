Копейчанка за 103 года ни разу не пробовала спиртного

Жительница Старокамышинска Парасковья Филатова в свой 103-й день рождения рассказала о рецепте долголетия: женщина за всю жизнь не выпила ни капли спиртного, сообщают в пресс-службе администрации Копейска.

У старейшей жительницы городского округа четыре правнука и пять праправнуков. Парасковья Ивановна попала на Южный Урал в 1942 году, когда её семью эвакуировали из Луганска. Женщина долгие годы проработала в сфере торговли.

В день рождения ветерана поздравили представители администрации, приветственное письмо направил и новый глава Копейска Владимир Можин. Он пожелал Парасковье Ивановне всегда быть окружённой безграничной заботой, вниманием и любовью со стороны родных и близких. Долгожительница в свою очередь поздравила всех копейчан с юбилеем города. «Желаю всем здоровья, счастья и мира в душе и семье. Любите свой город!», — цитирует её слова пресс-служба администрации.

Напомним, в ноябре 2015 года копейчане простились с другим долгожителем — Отто Фишером, которому было 102 года.