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09:21 (мск), источник: СуперОмск

Бывший чиновник Омской области приказал выписать себе премию в 78 тысяч рублей

Прокуратура Нижнеомского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника БУОО «Областная станция по борьбе с болезнями животных по Нижнеомскому району».

31-летний Юрий Фролов обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения.

С октября 2015 по январь 2016 года Юрий Фролов дал указание главному бухгалтеру бюджетной организации начислить ему стимулирующих выплат за интенсивность и напряженность труда, а также премий.

Бухгалтер подготовила соответствующие расчетно-платежные ведомости, на основании которых Юрий Фролов необоснованно получил более 78 тыс. рублей. В результате Областной станции по борьбе с болезнями животных по Нижнеомскому району был причинен материальный ущерб, который до сих пор не возмещен.

Вину в совершении преступления Юрий Фролов не признал. Суд наложил арест на принадлежащий ему автомобиль стоимостью около 180 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Нижнеомский районный суд Омской области для рассмотрения по существу.

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