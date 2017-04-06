Омичу через суд компенсируют моральный ущерб от штрафа ГИБДД

Суть судебного спора была в следующем. В конце 2016 года инспектор ДПС задержал омича и составил не него протокол якобы за нарушение правил пересечения проезжей части. Завели административное дело, Кировский райсуд вынес решение наказать пешехода. И приговорил к штрафу.

Омич больше 3 месяцев пытался отстоять свои законные права. В итоге «в связи с отсутствием состава административного правонарушения» Омский Областной суд принял сторону истца и не только отменил штраф, но и присудил ему компенсацию морального вреда, которая будет взыскана с Управления Федерального казначейства, так как все штрафы идут именно через данное ведомство.