Омичу через суд компенсируют моральный ущерб от штрафа ГИБДД

Суть судебного спора была в следующем. В конце 2016 года инспектор ДПС задержал омича и составил не него протокол якобы за нарушение правил пересечения проезжей части. Завели административное дело, Кировский райсуд вынес решение наказать пешехода. И приговорил к штрафу.
Омич больше 3 месяцев пытался отстоять свои законные права. В итоге «в связи с отсутствием состава административного правонарушения» Омский Областной суд принял сторону истца и не только отменил штраф, но и присудил ему компенсацию морального вреда, которая будет взыскана с Управления Федерального казначейства, так как все штрафы идут именно через данное ведомство.
«Решением суда удовлетворены требования В., поскольку вынесением в отношении него необоснованного постановления о привлечении к административной ответственности были нарушены его неимущественные права гражданина на достоинство как самооценку своей добросовестности, законопослушности. В результате более трех месяцев истец был вынужден доказывать свою невиновность, испытывая негативные переживания в связи с необоснованным привлечением его к административной ответственности», — сообщает пресс-служба инстанции.