На Кубань движется холодный фронт

Температура воздуха начнет стремительно снижаться. Днем вместо привычных плюс 20 синоптики ожидают всего до 12 градусов, а ночью — не больше 5 выше ноля. Пойдут дожди. Возможны заморозки на почве. Уже этим утром некоторые районы региона окутал туман.

Аэропорты работают в штатном режиме. Теплая и солнечная погода вернуться в край лишь на следующей неделе.