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08:48 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Танкисты отработают боевые стрельбы в Воронежской области

В полевых выходах задействуют более 200 военных машин.

Полевые выходы с танковыми и мотострелковыми подразделениями стартовали на восьми полигонах Западного военного округа. Танкисты потренируются в Воронежской, Московской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, сообщила пресс-служба ЗВО в среду, 5 апреля.

В полевых выходах поучаствуют более 2 тыс. военнослужащих. На занятиях задействуют свыше 200 боевых машин. Военные улучшат навыки взаимодействия в ходе полевых занятий и во время учебного боя на этапе боевой стрельбы. Участники тренировок отработают нормативы по тактической, инженерной и огневой подготовке, управлению огнем штатных и приданных (поступивших во временное подчинение) подразделений.

Танкистов научат организовать засады, осуществлять маневры с выходом во фланг и тыл противника, вести рейдовые действия. Для создания реальной боевой обстановки применили несколько сотен статистических и динамических мишеней, а новейшие модульные комплексы стрельбищного оборудования оснастили компьютерами и радиопередающими устройствами.

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