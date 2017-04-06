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09:03 (мск), источник: Informburo.kz

МОН РК создало сайт для обучения родителей нюансам воспитания детей

Министерство образования и науки провело исследование и выяснило, что почти половина казахстанских родителей плохо знают, как развиваются их дети.

Источник: Informburo.kz

В ходе круглого стола в Мажилисе вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева затронула проблему о плохой информированности казахстанских родителей о дошкольном образовании и физиологическом развитии своих детей.

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«Исследование 2016 года показало, что 40% родителей плохо информированы в вопросах дошкольного образования. В целом половина родителей испытывает недостаток знаний о физиологическом развитии ребенка — 48,7%. Ввиду необходимости повышения осведомлённости родителей в вопросах развития и обучения детей дошкольного возраста, созданы консультационные пункты при детских садах и Министерством разработан сайт Отбасы.kz», — сообщила она.

По её словам, на сайте родители имеют возможность пройти обучение по шести модулям: здоровье, питание, безопасность, воспитание и коммуникация, игра и обучение, особенности развития.

«Каждый модуль включает видео, аудио и текстовый контент для 3 возрастных категорий: от рождения до года, от года до трёх и от трёх до пяти-шести лет. Также можно узнать последние новости в дошкольном образовании, ознакомиться с нормативными документами, получить информацию по дошкольной организации в своём регионе и так далее», — пояснила она.

Эльмира Суханбердиева уточнила, что к настоящему времени на сайте прошли регистрацию2 800 пользователей. Она также подчеркнула, что ресурсы сайта бесплатны и будут совершенствоваться в качестве одного из инструментов консультационных пунктов родителей.

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