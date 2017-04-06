Велопутешественник из Грузии Нодар Беридзе приехал в Красноярск

Путешественник из Грузии Нодар Беридзе проехал на велосипеде 6 тысяч километров на велосипеде, накануне на день заехал в Красноярск.

Впереди еще 29 стран и 24 тысяч километров. Цель велопробега — призвать людей забыть о войнах и насилии. На пути у велосипедиста встречаются представители самых разных народов и наций, от чеченцев до удмуртов, от русских до грузин. Все они с радостью принимают его, помогают тем, что в их силах, и почти всегда приветствуют те ценности, которые пропагандирует Нодар Беридзе. Помимо пропаганды мира, грузинский путешественник помогает найти пропавших. Он уже 10 лет волонтер программы «Жди меня» в 10 странах мира.

В интервью агентству Sputnik путешественник рассказал, что его большой тур начался в Тбилиси, через Иран и Казахстан, затем продолжился в России.

«Везде, куда я еду, где бываю, стараюсь нести с собой тепло и радушие грузинского народа. Обычно меня встречают с теплотой, с особенной радостью встречают соотечественники. С родины за моим путешествием следят многие. Святейший Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II благословил мой велотур, мой проект, главная идея которого — нести мир и толерантность человечеству», — рассказывает Нодар Беридзе.

Свое турне Беридзе планирует закончить 26 мая в 2018 в Тбилиси, на праздновании 100-летия со дня провозглашения независимости Грузии. Он хочет предложить в этот день провести парад, в котором будут участвовать различные спортсмены, проезжая на велосипедах, а «принимать» парад будут известные во всем мире мастера спорта.