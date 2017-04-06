Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
Бородач с фотографий из метро Петербурга оказался капитаном ВДВ
Представитель сенатора, умершего в бане, назвал причину смерти
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Победительница конкурса «Мисс Мира 2009» стала мэром ГибралтараРяд СМИ назвал ее «самым красивым мэром в мире»
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
«Вашингтон» Овечкина снова выиграл регулярный чемпионат НХЛ
Малкин: Я хочу на Олимпиаду. А «Питтсбург» меня отпустит
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Шесть украинских автобусов, забитых мигрантами, въехали в Москву
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9Индуистский Новый год
9В тени стены
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
10:44 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Велопутешественник из Грузии Нодар Беридзе приехал в Красноярск

Большой тур начался в Тбилиси.

Путешественник из Грузии Нодар Беридзе проехал на велосипеде 6 тысяч километров на велосипеде, накануне на день заехал в Красноярск.

Впереди еще 29 стран и 24 тысяч километров. Цель велопробега — призвать людей забыть о войнах и насилии. На пути у велосипедиста встречаются представители самых разных народов и наций, от чеченцев до удмуртов, от русских до грузин. Все они с радостью принимают его, помогают тем, что в их силах, и почти всегда приветствуют те ценности, которые пропагандирует Нодар Беридзе. Помимо пропаганды мира, грузинский путешественник помогает найти пропавших. Он уже 10 лет волонтер программы «Жди меня» в 10 странах мира.

В интервью агентству Sputnik путешественник рассказал, что его большой тур начался в Тбилиси, через Иран и Казахстан, затем продолжился в России.

«Везде, куда я еду, где бываю, стараюсь нести с собой тепло и радушие грузинского народа. Обычно меня встречают с теплотой, с особенной радостью встречают соотечественники. С родины за моим путешествием следят многие. Святейший Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II благословил мой велотур, мой проект, главная идея которого — нести мир и толерантность человечеству», — рассказывает Нодар Беридзе.

Свое турне Беридзе планирует закончить 26 мая в 2018 в Тбилиси, на праздновании 100-летия со дня провозглашения независимости Грузии. Он хочет предложить в этот день провести парад, в котором будут участвовать различные спортсмены, проезжая на велосипедах, а «принимать» парад будут известные во всем мире мастера спорта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Красноярские врачи 13 часов вырезали паразита из печени пациента
В жилом доме в Петербурге обезврежено взрывное устройство
Тиллерсон: России следует пересмотреть вопрос о поддержке Асада
В Минприроды Удмуртии прошел обыск
Подозреваемые в нападении на полицейских в Астрахани убиты
Постпред США при ООН: Трамп считает Россию «проблемой»
Взрыв произошел в центре Ростова-на-Дону, пострадал один человек
Заемщиков просят погасить долг под видом рекламы продуктов
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Nissan разработал «идеальный семейный внедорожник» Nissan представляет новую специальную версию внедорожника X-Trail, которая будет выпущена ограниченным тиражом
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Эксперты рассказали о дешевых дачах в Подмосковье
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Леди
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото) Хотят ли дети «живых Барби» следовать примеру матерей?
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь