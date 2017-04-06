Источником хлопьев сажи в пригороде Владивостока оказалась муниципальная котельная

Владивосток, 6 апреля, PrimaMedia.

Черные хлопья сажи, завалившие накануне, 5 апреля, промзону в пригороде Владивостока, стали следствием неисправности на муниципальной котельной. И хотя в настоящее время проблему устранили, Росприроднадзор намерен проверить экологическую обстановку по месту выброса странного дыма, сообщили ИА PrimaMedia в приморском управлении службы.

После выхода публикации с видеозаписью «черного снега», летящего из котельной возле заводов Efes и Coca-Cola, в редакцию PrimaMedia обратился представитель пивоваренного производства Анатолий Лисовой, заявивший, что источник выбросов — муниципальная котельная № 61. В подтверждение своих слов он предоставил новое видео:

В администрации Владивостока подтвердили факт выбросов на указанном городском объекте.

— Выброс сажи действительно был, длился он около часа и стал результатом устранения неисправностей в работе котла. В настоящий момент котельная работает исправно. Информация о более ранних выбросах сажи не поступала, — ответили в пресс-службе мэрии.

Поскольку замеры воздуха на степень загрязнения уполномочены делать лишь специальные аккредитованные лаборатории, мы обратились в приморское управление Росприроднадзора.

— Вчера к нам поступило несколько сообщений от жителей в виде телефонограмм про выбросы из котельной № 61. Принято решение провести проверку в рамках административного делопроизводства, — сообщил представитель отдела государственного экологического надзора при Росприроднадзоре.

Он также добавил, что поскольку Росприроднадзор — не оперативная служба и не наделена полномочиями сразу же по сообщению выезжать на место, проверка может занять до одного месяца.