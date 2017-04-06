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09:12 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирская таможня не дала вывезти за рубеж фрагменты мамонта

Стоимость изъятых бивней оценивается в 330 тысяч рублей.

Пассажир, вылетающий рейсом Новосибирск — Стамбул, прошел в «зеленый коридор» аэропорта Толмачёво, заявив, таким образом, что у него нет с собой предметов, подлежащих таможенному декларированию.

Однако в одной из четырех сумок авиапассажира таможенники нашли 18 фрагментов костей животных. Оказывается, 55-летний наш бывший земляк, который последние несколько лет живет в городе Торонто (Канада), пытался вывезти с родины ископаемые артефакты. Как показала экспертиза, это были бивни мамонта, рыночная стоимость которых в России оценивается более чем в 330 тысяч рублей.

Законодательство разрешает вывозить коллекционные материалы по минералогии, палеонтологии, костей ископаемых животных за пределы страны, но только с разрешения Роспотребнадзора РФ и Минкультуры РФ. Разрешительных документов на бивни у мужчины не было. В отношении него возбудили два административных дела — за недекларирование товаров и несоблюдение ограничениий на вывоз товаров. Бивни изъяты, — сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

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