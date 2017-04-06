Новосибирская таможня не дала вывезти за рубеж фрагменты мамонта

Пассажир, вылетающий рейсом Новосибирск — Стамбул, прошел в «зеленый коридор» аэропорта Толмачёво, заявив, таким образом, что у него нет с собой предметов, подлежащих таможенному декларированию.

Однако в одной из четырех сумок авиапассажира таможенники нашли 18 фрагментов костей животных. Оказывается, 55-летний наш бывший земляк, который последние несколько лет живет в городе Торонто (Канада), пытался вывезти с родины ископаемые артефакты. Как показала экспертиза, это были бивни мамонта, рыночная стоимость которых в России оценивается более чем в 330 тысяч рублей.