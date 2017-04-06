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09:08 (мск), источник: АиФ Самара

В Чапаевске открыто реабилитационное отделение «Вместе с мамой»

Благодаря реализации программы «Доступная среда в Самарской области» в губернии откроются центры, где дети с ограниченными возможностями будут проходить реабилитацию вместе с мамой.

В ГКУ СО «Чапаевский РЦДиПОВ «Надежда» открылось реабилитационное отделение «Вместе с мамой», предназначенного для комплексной реабилитации семей, воспитывающих детей и подростков с тяжелыми формами заболеваний, проживающих на территории Чапаевска и Безенчукского, Красноармейского, Пестравского, Приволжского, Хворостянского районов, сообщает правительство Самарской области.

Реабилитационное отделение рассчитано на одновременное пребывание троих детей в сопровождении законных представителей. Пребывающим в центре семьям будут бесплатно предоставляться индивидуально подобранные социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические и социально-бытовые услуги, пятиразовое питание. Центр оснащён новейшим оборудованием, здесь работают высококлассные специалисты. С детьми ними занимаются логопеды, дефектологи, психологи.

В центре созданы комфортные условия для проживания, проведения восстановительных и коррекционных мероприятий. Жилые комнаты для сна и отдыха, санитарные узлы и помещения, предназначенные для ухода и реабилитации, оборудованы с учетом доступности для маломобильных категорий граждан. На входе имеется пандус, подъемники, поручни, лифт предназначены для беспрепятственного передвижения по помещениям реабилитационного центра.

По словам министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марины Антимоновой, центр в Чапаевске отвечает всем требованиям безбарьерной среды.

Аналогичные реабилитационные отделения появятся в каждом из девяти округов губернии. Следующее открытие состоится в Большой Глушице.

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