Нижегородская администрация планирует устранить канализационный запах в районе Московского шоссе до конца 2017 года

Согласно информации, в июле 2016 года МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты Нижнего Новгорода» в рамках планового ремонта сетей ливневой канализации по заявке администрации Канавинского района и после многочисленных жалоб жителей на остановке «Московский вокзал» были проведены мероприятия по предотвращению выброса запаха канализации из фекального коллектора ОАО «Нижегородский водоканал». На врезке трубопровода сетей ливневой канализации в канализационные сети водоканала установлен смотровой колодец с устройством гидрозатвора.



«При дальнейшем обследовании сетей ливневой канализации по Московскому шоссе в районе подземного пешеходного перехода за строительной площадкой обнаружены два дождеприемных колодца, которые также являются источниками запаха канализации. Данные колодцы во время строительства схода метромоста МКУ “ГУММиД” были подключены в канализационные сети ОАО “Нижегородский водоканал” без проведения необходимых мероприятий по предотвращению попадания запаха канализации в окружающую среду», — сообщили в департаменте.



Устройство двух колодцев с устройством гидрозатвора для устранения запаха на сходе совмещенного метромоста по Московскому шоссе включено в план ремонта сетей ливневой канализации на 2017 год. В настоящее время документация на проведение аукциона по определению подрядчика на выполнение данных работ находится на согласовании в структурных подразделениях горадминистрации.