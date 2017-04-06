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09:50 (мск), источник: Baikal-info.ru

Джазовое шествие пройдет 7 апреля в Иркутске

Фестиваль «Джаз на Байкале» откроется джазовым шествием в Иркутске и импровизированным концертом.

Джазовым шествием, которое пройдет 7 апреля 2017 года в Иркутске, откроется XII международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале». Как 6 апреля сообщила пресс-служба правительства Иркутской области, шествие начнется в 17:45 от памятника Бабру, участники пройдут через 130 квартал в торгово-развлекательный комплекс «Модный квартал», где состоится импровизационный джазовый концерт. Участие в нём примут как гости фестиваля, так и местные исполнители.

«Этот фестиваль ждут поклонники джаза, профессионалы и зрители. Приезд известных музыкантов, в том числе Игоря Бутмана со своим коллективом, подчёркивают статус мероприятия, который проходит при поддержке правительства Иркутской области и регионального министерства культуры. Хотелось бы, чтобы и зрителям, и музыкантам фестиваль доставил большое удовольствие», — сказал заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Андрей Сальников.

В рамках фестиваля 9 апреля в Иркутской областной филармонии состоится концерт, который смогут посетить люди с ограниченными возможностями здоровья. Для них выступят Харисон Янг и иркутский коллектив «Доктор Джаз», польский квартет Confusion project. Мероприятие пройдет при поддержке благотворительного фонда «Наследие иркутских меценатов» и фестиваля искусств «Культурная столица». Перед концертом в холле филармонии зрители смогут принять участие в благотворительных акциях «Праздник белого цветка» и «Добрый кофе», будет организован сбор средств. Благотворительный концерт состоится второй раз. Год назад собранные средства пошли на приобретение музыкальных инструментов для школы-интерната музыкантских воспитанников города Иркутска. Теперь на собранные средства планируется создать музыкальную комнату для особых детей.

Кроме того, 8 апреля пройдет эстрадно-джазовый детско-юношеский конкурс, на который поступило 70 заявок от юных музыкантов из Хабаровского края, Новосибирска, Минусинска, Москвы, Улан-Удэ, а также Нижнеудинска, Ангарска и Иркутска Выступления конкурсантов оценят именитые джазмены России, США, Нидерландов. Члены жюри 9 апреля проведут мастер-классы для всех желающих. Награждение победителей конкурса состоится в музыкальном театре 10 апреля в 12:00. Вечером там же состоится гала-концерт, на котором выступят квартет Александра Сипягина (США, Нью-Йорк) и квинтет Игоря Бутмана с гостьей из Австралии певицей Fantine. В завершение фестиваля состоится мероприятие в клубном формате — джем-сейшн в гриль-баре «The Rocks».

Международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале» впервые прошел в 2006 году. За время существования фестиваля его посетили более 35 тыс. зрителей, на фестивальную сцену вышло более 125 российских и зарубежных звезд джаза и импровизационной музыки из стран Азии, Америки, Европы и России.

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