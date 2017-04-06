8 апреля студенты проведут акцию памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге

Жители Новосибирска и Новосибирской области могут почтить память погибших, возложив цветы к стеле «Трудовому подвигу ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в 1941—1943 гг.» на площади Пименова. 8 апреля (суббота) в 12 часов здесь же напротив здания ГПНТБ состоится гражданская акция памяти жертв теракта в Санкт — Петербурге «Вместе — против террора!». Организаторами стали студенты.

Об участии уже заявили более 600 человек. Студенты и все неравнодушные граждане могут принять участие в акции в память о жертвах бесчеловечного поступка в отношении жителей нашей страны, как сообщил VN.ru исполняющий обязанности комиссара регионального штаба студенческих отрядов Новосибирской области Константин Рыбаков.

— Сейчас мы разрабатываем сценарий предстоящего мероприятия, — добавил Рыбаков.

Известно, что подобные акции, кроме Новосибирска, состоятся еще в нескольких сибирских городах. Речь идет о Красноярске, трех городах Алтайского края, Омске и Томске.