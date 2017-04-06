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09:45 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинские школьники отправились в Крым на раскопки

Сегодня, 6 апреля, челябинский поисковый отряд «Росток» отправился в республику Крым на экспедицию. В течение 2 недель «Росток» будет принимать участие в раскопках мест боевых действий и захоронений советских солдат времён Великой Отечественной войны.

Источник: Uralpress.ru

В состав поискового отряда вошли 10 южноуральских школьников и студентка Копейского политехнического колледжа, которые со своими старшими наставниками будут проводить работы в крымском городе Армянск. Для ребят это не ново, они уже в четвёртый раз принимают участие в раскопках.

Перед тем, как отправить ребят на важную миротворческую миссию в Крым, их пригласили в Законодательное собрание Челябинской области. Напутственное слово юные поисковики услышали от секретаря Челябинской метрополии отца Игоря, министра общественной безопасности Челябинской области Евгения Савченко, первого заместителя председателя областного Совета ЗВУ Владимира Литвинова и от Героя России Сергея Зяблова.

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