В Самарском университете расформируют факультет заочного обучения

Необходимость данной реорганизации — прямое следствие объединения СГАУ и СамГУ. По данным мониторинга эффективности вузов-2016, на факультете числятся 3 877 студентов, из которых 2 605 перешли после объединения из СамГУ. Сейчас факультет заочного обучения входит в состав Института авиационной техники Самарского университета. Как рассказали «СО» в заведении, именно это стало основной причиной принятия решения о реорганизации.

«Исторически сложилось так, что в СГАУ все заочное обучение было сосредоточено в рамках одного специализированного факультета. На площадке СамГУ заочной формой обучения занимались те же факультеты, что вели программы очной формы обучения. В рамках объединенного университета, в том числе в 2017 г., набор студентов на программы заочного обучения ведут профильные факультеты и институты», — пояснили в Самарском университете. Там также обратили внимание, что в настоящее время у Института авиационной техники СГАУ и факультета заочного обучения СамГУ — общая материально-техническая база, администрация и один руководитель Валерий Еленев. «Обра-

зовательные программы, преподаватели остаются те же самые», — добавили в ответе на официальный запрос «СО».

Завкафедрой государственного и административного права Виктор Полянский, до объединения возглавлявший юридический факультет СамГУ, вспоминает, что в классическом вузе не только не существовало отдельного заочного факультета, но и не было деканов. «Например, на юрфаке вместо этой должности значился заместитель декана по заочному, а до этого — по вечернему обучению», — подчеркивает Виктор Полянский.

Между тем, как пишет «СО», специалисты и сотрудники вуза уверены, что такая реструктуризация может негативно отразиться на финансовом положении преподавателей. «Любая оптимизация означает сокращение. В данном случае может произойти уменьшение нагрузки, которое коснется всех сотрудников. А уж если произойдет полная ликвидация заочного обучения, это станет ударом прежде всего для сотрудников из СамГУ, поскольку их заочников в вузе числится больше, чем студентов из СГАУ», — отмечает профессор кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета Андрей Сухов.

После объединения вузов уменьшение размеров выплат не является открытием. В 2017 г. в укрупненном Самарском университете значительно снизился объем стимулирующих надбавок научно-педагогических работников (НПР) за достижения в научной и образовательной деятельности, выделяемый в целях реализации программы конкурентоспособности вуза, а также численный состав получателей материального поощрения. В то время как в 2015 г. в том числе в 2017 г., в 2016 г. в том числе в 2017 г., в этом году цена сократилась до 10 рублей.

Завкафедрой архитектурно-строительной графики и изобразительного искусства СамГТУ Сергей Колесников согласен, что при этом пострадают преподаватели: «Их нагрузка напрямую зависит от количества студентов. Если мы предположим, что закрывается заочная форма обучения, то для любого вуза это порядка 30% студенческого состава. Грубо говоря, 30% штатных единиц вуз теряет или значительно снижает объем зарплат».

Директор Института развития образования НИУ «Высшая школа экономики» Ирина Абанкина также предположила, что запланированная оптимизация может стать серьезным шагом на пути к полному упразднению заочного обучения в вузе. «Образовательные тенденции сводятся к тому, что заочники сейчас практически не котируются. А если речь идет о таком крупном вузе — тем более, — рассказала изданию эксперт. — К тому же нельзя забывать, что далеко не всем специальностям можно обучить на заочном отделении. Например, медицинские вузы отказываются от такой формы обучения, и нет смысла объяснять причины. Вполне логично, если и СГАУ изберет такой же путь».