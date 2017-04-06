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09:46 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Иркутские ученые составили карту сейсмотектоники Восточной Сибири

Иркутск находится в зоне землетрясений интенсивностью 7−8 баллов.

Источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Ученые из Института земной коры (ИЗК) СО РАН составили электронную карту сейсмотектоники Восточной Сибири, сообщила пресс-служба Иркутского научного центра СО РАН.

«Карта сейсмотектоники охватывает территорию от Алтая до Тихого океана и Северной Америки. На нее нанесены все документально зафиксированные землетрясения с конца XVIII века до 2015 года. Она адресована строителям, промышленникам, чиновникам, МЧС и другим службам, которые в своей деятельности так или иначе должны учитывать сейсмичность региона», — говорится в сообщении.

Согласно информации на карте, Иркутск находится в зоне землетрясений интенсивностью 7−8 баллов, Якутск — 6−7. Наиболее опасные с точки зрения землетрясений — участки в дельте реки Лена (9 баллов) и северная часть Байкала с Южной Якутией (8−9 баллов).

«Эти данные должны учитываться при планировании строительства, прокладке газо- или нефтепроводов», — отмечается в сообщении.

По словам одного из авторов карты, главного научного сотрудника лаборатории инженерной сейсмологии и сейсмогеологии ИЗК СО РАН Валерия Имаева, сведения о сейсмичности Восточной Сибири впервые собраны в одном месте.

«По карте можно проследить, как себя ведет геологическая структура и как в ней проявляется сейсмичность, связаны ли эти явления между собой. Сейсмичность территории формируют литосферные плиты — Северо-Американская и Евразийская на востоке Азии и Китайская и Амурская на юге Якутии», — приводит пресс-служба слова Имаева.

Карта составлялась совместно с учеными из Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН и Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутии. Разработка отмечена государственной премией Республики Саха в области науки и техники.

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