В «Бессмертный полк — 2017» в Приморье допустят тыловиков

Владивосток, 6 апреля, PrimaMedia.

Акция «Бессмертный полк», приуроченная к годовщине окончания Великой Отечественной войны, станет еще масштабнее. В этом году присоединиться к ней смогут все приморцы, чьи родственники ковали Победу в тылу. Об этом губернатор Приморского края Владимир Миклушевский заявил во время записи передачи «Блиц», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

По словам главы региона, Приморье уже приступило к активной подготовке Дня Победы — состоялось заседание первого организационного комитета.

«Традиционно 9 мая в крае пройдет масштабное шествие военнослужащих и техники, и, конечно, акция “Бессмертный полк”. В этом году принято решение увеличить количество ее участников и не ограничиваться портретами только фронтовиков», — отметил губернатор.

По словам Владимира Миклушевского, победа, заслуженная нелегким трудом в 1945 году, — результат совместных усилий всех россиян — и оборонявших Родину на полях сражений, и трудившихся в тылу.

«Кто-то “ковал” Победу на заводах, а кто-то на фронте. Это, безусловно, общий подвиг», — подчеркнул глава региона.

Губернатор Приморья пригласил всех жителей края принять участие в этом масштабном мероприятии.

Отметим, ранее глава региона провел первое заседание оргкомитета «Победа», где стали известны подробности праздничной программы. Мероприятия в честь Дня Победы пройдут во всех муниципалитетах региона. Самое масштабное из них — традиционно 9 мая во Владивостоке. Гостей праздника ждут парад боевой техники, шествие «Бессмертного полка», солдатская каша и салют одновременно с трех точек — центра города, острова Русский и поселка Трудовое.

Справка: Для участия в шествии «Бессмертного полка» необходимо прийти 9 мая с фотографией (формат А3 на штендере) своего родственника, который участвовал в Великой Отечественной войне, но не дожил до 72-й годовщины Победы, и сразу после окончания парада войск и военной техники пройти в колонне по улице Светланской.