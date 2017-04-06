К выходным в Екатеринбург придет настоящая весна и начнутся дожди

Теплая погода придет на Средний Урал в ближайшие выходные, сообщили 6 апреля «АиФ-Урал» в Уралгидромете.

Столбик термометра в дневные часы будет показывать комфортные 11−13 градусов тепла. В ночные часы также будут плюсовые температуры.

Между тем синоптики предупреждают, что на севере Свердловской области возможны дожди.

В ближайшее время в связи с резким потеплением на Среднем Урале стоит ожидать мощного паводка. Спасатели уже приведены в боевую готовность.