Гонконгский грипп полностью ушел из Омской области

Управление Роспотребнадзора по Омской области привело данные за прошлую неделю об эпидемической обстановке в регионе.

Так, на прошлой неделе в Омской области насчитывалось 9 097 человек, страдающих гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Сейчас из каждых 10 тысяч жителей региона болеют 46 человек.

Таким образом, показатель заболеваемости в регионе на 23,5% ниже уровня эпидемического порога заболеваемости.

В Управлении Роспотребнадзора отметили снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей — на 15,9%. Напомним, с 20 по 26 марта в области было зарегистрировано 10 817 заболевших, а уровень заболеваемости был ниже эпидпорога на 22,5%.

Согласно показателям лабораторного мониторинга, в структуре выделенных вирусов гриппа 100% занимают вирусы гриппа В. Как сообщили в ведомстве, такие показатели свидетельствует о завершении эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Всего с самого начала эпидемического сезона в сентябре прошлого года, лабораторно было подтверждено 395 случаев гриппа. Среди них 173 случая гонконгского гриппа (A/H3N2), 106 случаев гриппа А и 91 случай гриппа B.