Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли
Бородач с фотографий из метро Петербурга оказался капитаном ВДВ
В ЕВС ответили на сообщение о переносе «Евровидения» из Киева
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
Жена Игоря Крутого показала младшую дочь
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Власти Москвы не планируют сносить девятиэтажки
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России
Матч жизни для Грасии: «Рубин» сыграет с «Уралом» в 1/2 КР
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
"Измождённые селёдки": жена Николаева оскорбила коллег мужа
Выжившая в теракте женщина сказала, что ее спасло
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
9В тени стены
9Индуистский Новый год
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
09:52 (мск), источник: Om1.ru

Гонконгский грипп полностью ушел из Омской области

Омский Роспотребнадзор объявил о завершении эпидемического подъема в регионе.

Управление Роспотребнадзора по Омской области привело данные за прошлую неделю об эпидемической обстановке в регионе.

Так, на прошлой неделе в Омской области насчитывалось 9 097 человек, страдающих гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Сейчас из каждых 10 тысяч жителей региона болеют 46 человек.

Таким образом, показатель заболеваемости в регионе на 23,5% ниже уровня эпидемического порога заболеваемости.

В Управлении Роспотребнадзора отметили снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей — на 15,9%. Напомним, с 20 по 26 марта в области было зарегистрировано 10 817 заболевших, а уровень заболеваемости был ниже эпидпорога на 22,5%.

Согласно показателям лабораторного мониторинга, в структуре выделенных вирусов гриппа 100% занимают вирусы гриппа В. Как сообщили в ведомстве, такие показатели свидетельствует о завершении эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Всего с самого начала эпидемического сезона в сентябре прошлого года, лабораторно было подтверждено 395 случаев гриппа. Среди них 173 случая гонконгского гриппа (A/H3N2), 106 случаев гриппа А и 91 случай гриппа B.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Впервые в России за срыв госконтрактов сняли с должности директора оборонного предприятия из Омска
Тиллерсон: России следует отказаться от поддержки Асада
Вашингтон сокращает помощь Украине
Нефть дешевеет на фоне роста запасов в США
Подозреваемые в нападении на полицейских в Астрахани убиты
Постпред США при ООН: Трамп считает Россию «проблемой»
Взрыв произошел в центре Ростова-на-Дону, пострадал один человек
Число жертв схода селя в Колумбии превысило 300 человек
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Nissan разработал «идеальный семейный внедорожник» Nissan представляет новую специальную версию внедорожника X-Trail, которая будет выпущена ограниченным тиражом
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Число обманутых дольщиков в России выросло
Депутаты предложили сажать в тюрьму за кражу электричества
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь