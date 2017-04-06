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09:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Минтруд Башкирии опубликовал график майских выходных

Количество праздничных дней уменьшится.

Источник: РИА "Новости"

В министерстве труда и социальной защиты Башкирии рассказали о том, как жители Башкирии будут отдыхать в мае.

Месяц традиционно поделили на два блока выходных дней — Праздник Весны и Труда и День Победы.

Первый начинается 29 апреля и кончается 1 мая (суббота, воскресенье и понедельник). Затем рабочая неделя продолжится до 5 мая (вторник, среда, четверг, пятница). Уже после начнется второй блок праздников — с 6 по 9 мая (суббота, воскресенье, понедельник и вторник).

Таким образом, жителей республики ждут три дня дополнительного отдыха в теплые майские деньки.

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