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12:23 (мск), источник: Мослента

«Остров мечты» в Москве накроют самым большим в России стеклянным куполом

Парк планируется открыть в конце 2017 года.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Тематический парк «Остров мечты», который планируется открыть на юге Москвы в конце 2017 года, накроют тремя стеклянными куполами, один из которых станет самым большим в России. Об этом в четверг, 6 апреля, в интервью РИА Недвижимость сообщил Амиран Муцоев, член совета директоров группы компаний «Регионы», девелопера проекта.

Площадь центрального составит 9 тысяч квадратных метров, а высота — 35 метров. Два других купола будут площадью 10 тысяч квадратных метров суммарно.
Амиран Муцоев
Член совета директоров группы компаний «Регионы», девелопера проекта

Как отметил Муцоев, купола будут построены таким образом, чтобы у посетителей «Острова мечты» было ощущение естественной атмосферы, «словно они находятся на открытом воздухе и видят небо».

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Круглогодичный парк развлечений «Остров мечты» планируется открыть в Нагатинской пойме в конце этого года. Он станет крупнейшим в Европе — его площадь составит 100 гектаров, что сопоставимо по размеру с 25 футбольными полями.

В парке будет 40 аттракционов, в том числе зона «Затерянный мир динозавров», город смурфиков, дворец Дракулы с пещерами ужасов и монстрами, зона «Черепашки ниндзя», волшебный дворец для принцесс, цирк, многозальный кинотеатр, площадки для игр. Также там появится прогулочная зона, концертный зал и многое другое.

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