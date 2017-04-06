«Остров мечты» в Москве накроют самым большим в России стеклянным куполом

Тематический парк «Остров мечты», который планируется открыть на юге Москвы в конце 2017 года, накроют тремя стеклянными куполами, один из которых станет самым большим в России. Об этом в четверг, 6 апреля, в интервью РИА Недвижимость сообщил Амиран Муцоев, член совета директоров группы компаний «Регионы», девелопера проекта.

Площадь центрального составит 9 тысяч квадратных метров, а высота — 35 метров. Два других купола будут площадью 10 тысяч квадратных метров суммарно.

Как отметил Муцоев, купола будут построены таким образом, чтобы у посетителей «Острова мечты» было ощущение естественной атмосферы, «словно они находятся на открытом воздухе и видят небо».

Круглогодичный парк развлечений «Остров мечты» планируется открыть в Нагатинской пойме в конце этого года. Он станет крупнейшим в Европе — его площадь составит 100 гектаров, что сопоставимо по размеру с 25 футбольными полями.

В парке будет 40 аттракционов, в том числе зона «Затерянный мир динозавров», город смурфиков, дворец Дракулы с пещерами ужасов и монстрами, зона «Черепашки ниндзя», волшебный дворец для принцесс, цирк, многозальный кинотеатр, площадки для игр. Также там появится прогулочная зона, концертный зал и многое другое.