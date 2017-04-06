7 апреля на привокзальной площади Казани пройдет физкультурный флешмоб
(Город Казань KZN.RU, 6 апреля). 7 апреля на привокзальной площади у железнодорожного вокзала «Казань-1» состоится физкультурный флешмоб, приуроченный ко Всемирному дню здоровья.
(Город Казань KZN.RU, 6 апреля). 7 апреля на привокзальной площади у железнодорожного вокзала «Казань-1» состоится физкультурный флешмоб, приуроченный ко Всемирному дню здоровья.
На спортивную зарядку выйдут сотрудники Казанского региона ГЖД.
Присоединиться к акции смогут все желающие. Начало мероприятия в 14.00, сообщает
Напомним, Всемирный день здоровья ежегодно отмечается 7 апреля, в день создания Всемирной организации здравоохранения.