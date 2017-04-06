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10:47 (мск), источник: Интерфакс

Митинг против терроризма пройдет в субботу в Екатеринбурге

Екатеринбург. 6 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Общественная палата Свердловской области выступила с инициативой провести в Екатеринбурге митинг против терроризма.

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Как сообщил агентству «Интерфакс-Урал» секретарь региональной Общественной палаты Сергей Полыганов, митинг состоится 8 апреля на площади Труда.

«Таким образом, мы поддерживаем семьи погибших, поддерживаем наши правоохранительные органы в борьбе и в то же время выражаем единение в борьбе с терроризмом, показываем, что нас не напугать», — сказал С. Полыганов.

Мероприятие состоится в 12:00. Организаторы заявили более тысячи участников. Митинг согласован с областным министерством безопасности.

«Площадка у нас была (согласована — ИФ) заранее. Мы хотели провести митинг по другой теме, но в связи со сложившейся ситуацией возникла идея подать заявку, чтобы изменить тему», — добавил С. Полыганов.

В результате взрыва самодельной бомбы 3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 14 человек, более 50 получили ранения.

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