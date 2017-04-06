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10:44 (мск), источник: СуперОмск

В Сеть утекли адреса установки «треног» на дорогах Омска

В группе «Аварийный Омск» соцсети «ВКонтакте» опубликовали список с адресами, где планируется установка переносных устройств по фиксации нарушений ПДД.

Судя по тексту, треноги в Омске (включая трассы) ставят в 26 местах, естественно, на основных магистралях.

«Будьте аккуратнее на этих участках дорог, в основном ставят каждый день в одном и том же месте», — на условиях анонимности пишет автор фотографии.

Устройства будут работать с 8 утра до 19 часов вечера.

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